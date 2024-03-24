Российские математики научились предсказывать последствия операций на челюсти

Трабекулярная костная ткань — это часть скелета, занимающая 20% его массы, которая не только поддерживает органы, но и участвует в создании крови через костный мозг. Новая нагрузка на неё может вызвать адаптацию, что приводит к физическим отклонениям и патологиям. Примером является синдром Попова-Годона, когда потеря антагониста (зуба на противоположной челюсти) приводит к смещению зубов и деформации дуги.

Учёные из Пермского Политеха создали модель, чтобы предсказать долгосрочные последствия операций на скелете. Они хотят применять её для работы с челюстью, позвонками и другими костями. Исследование опубликовано на Всероссийском съезде по теоретической и прикладной механике.

Нагрузки, как естественные, так и патологические, влияют на развитие скелета человека, состоящего из компактной и губчатой костной тканей. Губчатая ткань имеет пористую структуру и адаптируется к внешним силам, поворачиваясь. Несмотря на существующие методы изображения губчатой кости, их применение в клинике не обеспечивает прогнозирование.