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Наука и технологии
Опубликовано 14 апреля 2024, 22:01
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Российские медиахолдинги предложили «вшивать» свои каналы в «умные» телевизоры

И смартфоны
В умные телевизоры россиян начнут встраивать ПО для просмотра российских телеканалов через интернет
Российские медиахолдинги предложили «вшивать» свои каналы в «умные» телевизоры
© Jonas Leupe

Российские медиахолдинги предлагают изменить способ, которым телевизионные каналы доступны в интернете. Они предлагают объединить каналы в одном приложении под названием «Витрина ТВ», чтобы пользователи могли смотреть его на мобильных устройствах и телевизорах Smart TV.

Предполагается, что это приложение будет установлено по умолчанию на устройствах с доступом в интернет. На телевизорах Smart TV оно будет находиться на первом месте в меню, а на пульте управления будет отдельная кнопка для его запуска.

Источник:rusargument.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
#В России
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#телевизор
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#ТВ
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#SMART TV
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#ПО