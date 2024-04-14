Российские медиахолдинги предложили «вшивать» свои каналы в «умные» телевизоры

Российские медиахолдинги предлагают изменить способ, которым телевизионные каналы доступны в интернете. Они предлагают объединить каналы в одном приложении под названием «Витрина ТВ», чтобы пользователи могли смотреть его на мобильных устройствах и телевизорах Smart TV.

Предполагается, что это приложение будет установлено по умолчанию на устройствах с доступом в интернет. На телевизорах Smart TV оно будет находиться на первом месте в меню, а на пульте управления будет отдельная кнопка для его запуска.