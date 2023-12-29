Российские медики научились получать БАДы из моллюсков

Севастопольский государственный университет и Институт биологии южных морей провели исследования моллюсков в Чёрном море с целью создания биологически активных добавок. Моллюски Cerastoderma glaucum, обитающие в этой зоне, оказались богатыми источниками ценных жирных кислот, таких как Омега-3, Омега-6, Омега-7 и Омега-9, а также уникальной цис-4,10,13,16-докозатетраеновой кислоты.

Эти жирные кислоты, обнаруженные в моллюсках, имеют антиоксидантные свойства и считаются важными для здоровья человека, влияя на строение клеточных мембран и регулируя биохимические процессы в организме. Учёные видят перспективу использования этих компонентов в пищевой и косметической промышленности.

Выбор моллюсков для исследования обусловлен их уникальными механизмами адаптации к изменениям в окружающей среде, таким как перепады температуры воды, солёности и другие факторы. Запасные липиды, которые моллюски используют в условиях недостатка кислорода, рассматриваются учёными как потенциальный источник энергии для создания биологически активных добавок.