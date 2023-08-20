Российские медики объяснили механизм появления осложнений на сердце после ковида

Учёные из Сеченовского университета Минздрава России представили монографию, где рассмотрели, как развивается миокардит у людей с коронавирусной инфекцией и постковидным синдромом. Они стали первыми в России и одними из первых в мире, кто подробно описал причины и механизмы возникновения этого заболевания, связанного с пандемией COVID-19. Авторами монографии стали профессор Евгений Коган и профессор Ольга Благова.

В этой научной работе описывается новое состояние здоровья, которое возникло вследствие пандемии — острый коронавирусный миокардит. Учёные подтвердили его наличие, извлекая РНК вируса из поражённых тканей сердца и сосудов. Эти образцы были получены в ходе патологоанатомических вскрытий. Согласно данным вскрытия, коронавирусный миокардит выявлен у 60% умерших от COVID-19 пациентов.

Для исследования, учёные провели обширную работу, включая анализ тканей, взятых как после смерти, так и во время хирургических вмешательств на сердце. Эти методы включали иммуногистохимию для определения маркеров врождённого иммунитета, вирусного миокардита и белков вируса в тканях сердца, а также полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для обнаружения РНК вируса в тканях.

Специалисты отмечают, что коронавирусный миокардит может имитировать ишемическую болезнь сердца, так как воспалительные процессы происходят одновременно в миокарде и сосудах. Монография, разработанная этими исследователями, предназначена не только для медиков, но также может быть полезной студентам и молодым учёным, так как раскрывает патогенетические механизмы, что может способствовать поиску новых методов лечения.