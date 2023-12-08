Российские медики помогут выявить вирусы в Африке

В Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера активно разрабатывают порядка 10 тест-систем для выявления опасных вирусов, распространённых в тропиках Африки, Южной Америки и Азии. Директор института, Владимир Дедков, подчеркнул, что половина этих систем уже прошла клинические испытания и готовится к регистрации.

Специалисты фокусируются на вирусах, таких как Нипа, Хендра, Конго-крымская геморрагическая лихорадка, Мачупо, оспа обезьян, а также возбудители брюшного тифа, клещевого энцефалита и полиовируса. Эти усилия направлены на подготовку к возможным вспышкам вирусных инфекций в различных частях мира.

Заместитель директора подчеркнул важность гибкости в подходе, поскольку Роспотребнадзор активно проводит исследования в других странах, что делает необходимым наличие разнообразных разработок, способных эффективно реагировать на различные угрозы.

В институте также завершается лабораторный этап проекта по изучению коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям, таким как корь, краснуха и паротит. Проект включает участие тысяч волонтёров в Петербурге и Ленинградской области и предоставит важные данные для эпидемиологического мониторинга и планирования мер по обеспечению общественного здоровья.