Российские медики предложили способ отказаться от колоноскопии

В Сеченовском университете учёные начали использовать новый метод диагностики кишечных заболеваний, который может стать альтернативой колоноскопии. Этот метод, называемый РиГинаМ (рибосомальная гибридизация на месте), позволяет анализировать состав микрофлоры кала и с его помощью диагностировать такие серьёзные заболевания, как язвенный колит и болезнь Крона. По словам представителей университета, в будущем этот способ может заменить инвазивные методы обследования.

Микрофлора кишечника, состоящая из множества микроорганизмов, играет важную роль в процессе пищеварения и поддержании здоровья. Нарушения в балансе микробиоты могут привести к развитию различных заболеваний, включая кишечные, онкологические и даже нейропсихические расстройства. Новый метод РиГинаМ позволяет не только определить состав микрофлоры, но и проследить, где и как взаимодействуют различные бактерии, оставаясь в естественной среде организма. Этот подход также помогает оценивать уровень воспаления и корректировать лечение в реальном времени.

В лаборатории Сеченовского университета метод РиГинаМ пока используется в экспериментальном режиме, но в будущем его планируют внедрить в российские медицинские учреждения. Разработчики надеются, что это позволит улучшить диагностику и лечение воспалительных заболеваний кишечника, делая его более удобным и менее травматичным для пациентов.