Российские медики провели рекордное число пересадок лёгких в 2024 году

В России в этом году выполнили рекордное количество пересадок лёгких — проведено 32 трансплантации, что стало историческим максимумом для страны. В Национальном медицинском центре трансплантологии имени Шумакова сообщили, что такая операция проводится, когда другие методы лечения уже не помогают, а жизнь пациента находится под угрозой. Среди заболеваний, требующих пересадки, упоминаются хроническая обструктивная болезнь лёгких, идиопатический лёгочный фиброз и муковисцидоз.

Большую часть операций провели в центре Шумакова, включая одну пересадку сердечно-лёгочного комплекса, а также в НИИ скорой помощи Склифосовского и Краснодарской краевой клинической больнице. Руководитель центра Сергей Готье отметил, что трудности в этой области связаны с тяжёлым состоянием пациентов и ограниченными ресурсами донорства, но специалисты продолжают находить решения. По его словам, трансплантация лёгких требует высокого уровня подготовки врачей и преодоления множества вызовов.

Особый акцент делают на инновационной методике ex vivo перфузии, которая позволяет «лечить» донорские органы перед пересадкой, улучшая их состояние. Также российские врачи успешно оперируют пациентов с муковисцидозом, которым часто отказывают в других странах. Специалисты стремятся помочь каждому, давая шанс на полноценную жизнь даже в самых сложных случаях.