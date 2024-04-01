Российские медики разработали чат-бот, который оценит здоровье пользователя

Российские медики создали чат-бот в Telegram, который может определить биологический возраст человека и дать советы по улучшению образа жизни. Это помогает избежать преждевременного старения и развития возрастных заболеваний, что в конечном итоге продлевает жизнь. Однако важно помнить, что помимо бота важно следовать рекомендациям лечащего врача.

Студенты и сотрудники Первого МГМУ создали интернет-консультанта, который помогает предотвратить преждевременное старение и снизить риски развития болезней. Бот в Telegram, Bioage Bot, выявляет биологический возраст и предлагает персонализированные рекомендации по питанию и образу жизни. Эксперты считают, что такое решение поможет выявлять людей с высоким риском преждевременного старения и смерти и повысит информированность пользователей о профилактике болезней.

Bioage Bot основан на принципах медицины образа жизни и помогает выявлять риски и давать рекомендации в соответствии с индивидуальными особенностями человека. Это новый тренд в цифровых технологиях, который начинает распространяться не только в медицине, но и в других сферах. Однако важно помнить, что рекомендации бота не заменяют консультации врача, а дополняют их.