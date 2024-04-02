Российские медики разработали ИИ для обнаружения дислексии

Учёные из Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали систему для определения дислексии у школьников. Она использует машинное обучение и анализирует движения глаз, чтобы выявить проблемы с чтением у детей. Планируется, что в 2024 году программа будет внедрена в клиническую практику.

Приложение «Дислектор» работает с портативным видеоокулографом, записывая движения глаз ученика. После сбора данных команда проекта использует методы машинного обучения для анализа и классификации этих движений. Это помогает выявить риск развития дислексии и определить проблемные области чтения у ребёнка.

Дислексия — это расстройство обучения, влияющее на умение читать. Детям с дислексией требуется помощь специалистов для успешного обучения. Система «Дислектор» позволяет выявить это расстройство с высокой точностью, что может значительно облегчить процесс диагностики и помочь детям в своевременном получении помощи.