Российские медики разработали новый метод диагностики туберкулёза

Сотрудники Областного клинического противотуберкулёзного центра и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера создали новый способ определения генотипа микобактерии туберкулёза. Он поможет быстрее и точнее подбирать лечение для больных этим заболеванием. Это важно, потому, что чем раньше установят диагноз и подберут лечение, тем быстрее можно помочь каждому пациенту.

Первый этап работы над проектом прошёл в Областном клиническом противотуберкулёзном центре. Там бактериологи отобрали материалы, соответствующие требованиям, представленным НИИ. Основная цель проекта — улучшить диагностику туберкулёза, выявить различные мутации, ответственные за развитие лекарственной устойчивости.

Исследование направлено на выявление предрасположенности к лекарственной устойчивости туберкулёза и изучение генотипа для обнаружения особенностей распространения таких штаммов. Весь проект был ориентирован на улучшение диагностики и выявление мутаций, связанных с лекарственной устойчивостью.