Российские медики выяснили, как раковые опухоли накапливают мутации

Специалисты из Института персонализированной онкологии в Сеченовском Университете Минздрава России определили, как правильно применять препараты разных поколений в зависимости от мутаций в опухоли для увеличения продолжительности жизни больных. Они провели анализ, показывающий, как опухоли накапливают мутации, сопротивляющиеся таргетным препаратам нового поколения, нацеленным на белок EGFR, играющий важную роль в регуляции роста и развития клеток. Применение последовательных поколений препаратов может значительно замедлить рост опухоли, но требует дальнейших исследований молекулярных механизмов, чтобы разработать ещё более эффективные стратегии лечения рака.

Опухоль постоянно меняет свою структуру, чтобы противостоять препаратам, блокирующим EGFR, и препараты становятся более сложными, чтобы справиться с новыми мутациями. Но учёные нашли способ использовать эти изменения в свою пользу, применяя последовательно препараты разных поколений, чтобы замедлить рост опухоли на длительное время. Подход с комбинированной терапией, включающей несколько стратегий одновременно, также может быть эффективным, увеличивая общую эффективность лечения.