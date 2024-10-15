Российские «МИК 32 Амур» успешно прошли испытания

Российские микроконтроллеры «МИК 32 Амур» успешно прошли тестирование на платформе Engee, предназначенной для моделирования и проектирования встраиваемых систем. В ходе испытаний проверялись цифровые и аналоговые входы и выходы, а также различные интерфейсы и другие компоненты микроконтроллера. Как подчеркнули разработчики, микроконтроллер работает с использованием исключительно российского программного обеспечения.

Созданием микроконтроллеров занимается компания Микрон, входящая в Группу компаний «Элемент» из Москвы. Эти устройства можно использовать в современной электронной технике для управления отдельными блоками, например, в телефонах или компьютерах. В промышленности они находят применение в автоматизации процессов, таких как работа конвейеров и управление роботами.

Кроме того, микроконтроллеры «МИК 32 Амур» могут управлять различными видами транспорта, включая машины, самолёты и поезда. Это открывает новые возможности для внедрения современных технологий в разных сферах и повышает уровень отечественного производства электроники.