Российские микологи начали выращивать грибы для косметологии

Биологи из Томского государственного университета начали выращивать грибы Sarcosoma globosum, которые встречаются в Красных книгах России и Европы. Эти грибы имеют полезные свойства для кожи и могут использоваться в натуральной косметике. Ранее их использование было ограничено из-за охраны видов, но теперь учёные разрабатывают способы выращивания грибов в лабораториях.

Согласно пресс-службе университета, российская косметическая промышленность стремится расширить ассортимент продукции с использованием качественных компонентов. Группа молодых учёных из ТГУ разрабатывает натуральную базу для декоративной и уходовой косметики на основе краснокнижного гриба Sarcosoma globosum. Экологически чистое сырье позволит создавать кремы и лосьоны, которые могут способствовать регенерации кожи и омолаживанию.

Эти грибы были обнаружены в Томском районе, и учёные выделили высокопроизводственные штаммы, которые теперь выращивают в лабораториях. В будущем они планируют расширить выращивание на специальных фермах, и спрос на них может достигать до 500 тонн в год только в Сибирском федеральном округе. Такие продукты косметики имеют потенциал для продвижения на мировых рынках, включая Китай, Индию и страны Южной и Восточной Азии.