Российские мобильные операторы нашли способ справиться с санкциями

Теперь же стало известно, что они успешно справились с проблемой. Выход был найден в закупках подержанной иностранной техники. Именно подобное решение, как утверждают эксперты, способно восполнить дефицит базовых станций.

При этом сообщается, что бывшее в употреблении оборудование планируется закупать как для дальнейшей установки на сети, так и для замены отдельных выходящих из строя блоков.

Стоит отметить, что по подсчётам специалистов, существующих запасов оборудования должно хватить максимум на полгода. А уже с июля-августа 2022 года ожидается заметный рост риска аварий и нарушений стабильности работы сетей.