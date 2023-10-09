Российские мобильные операторы не будут брать деньги за связь в Израиле

Российские мобильные операторы Tele2, «Мегафон» и «Билайн» предоставляют своим клиентам дополнительные услуги в связи с напряжённой обстановкой в Израиле. Эти операторы обнуляют плату за услуги связи для своих клиентов, находящихся в этой стране. МТС также обнуляет стоимость исходящих вызовов на номера посольства России в Израиле, посольства Израиля в России и горячую линию авиакомпании «Аэрофлот».

Tele2 внедряет специальный режим, который будет действовать в течение двух недель, с 9 на 10 октября, даже если у клиентов нет средств на балансе или они используют разные тарифы. Этот режим позволяет клиентам бесплатно принимать и совершать вызовы, а также пользоваться мобильным интернетом в Израиле.

«Билайн» предоставляет бесплатный пакет услуг связи в роуминге для своих клиентов в Израиле и Палестине, включающий 3 ГБ интернета, 120 минут и 120 SMS, действительный в течение 30 дней.

«Мегафон» также планирует обнулить стоимость услуг связи для своих клиентов в Израиле, особенно для звонков на экстренные службы и российские посольства в регионе.

МТС, в свою очередь, обнулит стоимость исходящих вызовов на номера посольства России и Израиля, а также на горячую линию авиакомпании «Аэрофлот» для своих абонентов, находящихся в Израиле.

Эти действия операторов связи пришли в ответ на беспрецедентную ракетную атаку из сектора Газа на Израиль и последующую военную активность. Компании предоставляют поддержку своим клиентам в сложной обстановке в регионе.