Российские молекулы ДНК, разрезающие вирусы помогут с наследственными болезнями

Учёные из ИТМО разработали новое соединение, способное значительно ускорить процесс «выключения» генов, ответственных за онкологические и наследственные заболевания. Это соединение, известное как бивалентные ДНКзимы, представляет собой короткие цепочки ДНК, объединённые между собой. Оно обладает четырьмя «руками» и двумя каталитическими ядрами, которые позволяют точно находить и разрезать мРНК целевых генов, даже если они сложно скручены.

Онкологические и наследственные заболевания, такие как рак и наследственные мутации, могут возникать из-за дефектных генов, которые кодируют важные белки или РНК для организма. Используя бивалентные ДНКзимы, учёные могут направленно вмешиваться в этот процесс, расщепляя мРНК до того, как она сможет сформировать белок, отвечающий за заболевание.

Исследование показало, что новое соединение разрезает мРНК гораздо быстрее, чем предыдущие методы, что делает его мощным инструментом для борьбы с различными заболеваниями, такими как рак и вирусные инфекции. Учёные также планируют дальнейшие исследования, направленные на улучшение и адаптацию бивалентных ДНКзим для применения в живых организмах, что открывает новые перспективы для разработки эффективных лечебных препаратов.