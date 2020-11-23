Российские налоговики используют искусственный интеллект для выявления нарушителей

Искусственный интеллект применяется, что в Сбербанке, что здесь. Налоговая выходит на проверку только тогда, когда искусственный интеллект бунтует и видно, что система управления рисками уже зашкаливает. Только тогда налоговая может выйти на проверку, а так все остальное - онлайн.