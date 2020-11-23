Российские налоговики используют искусственный интеллект для выявления нарушителей
Как оказалось, в Федеральной налоговой службе России достаточно серьезно полагаются на ИИ в вопросе точечных проверок граждан — делается это только в том случае, если он "бунтует" и видно, что система управления рисками зашкаливает, передает слова министра РИА Новости.
Искусственный интеллект применяется, что в Сбербанке, что здесь. Налоговая выходит на проверку только тогда, когда искусственный интеллект бунтует и видно, что система управления рисками уже зашкаливает. Только тогда налоговая может выйти на проверку, а так все остальное - онлайн.
При этом Силуанов также отметил, что главной задачей налоговой службы на сегодня является создание комфортных условий для налогоплательщиков. В качестве примера реализации подобной системы он назвал самозанятых. По словам министра, они “вообще не взаимодействуют с налоговой”.