Наука и технологии
13:35, 15 апреля 2023
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Российские налоговики заинтересовались доходами граждан от криптовалюты

И запрашивают подтверждающие документы

Сервис контроля, учёта и аналитики криптоактивов BitOK сообщил о заинтересованности Федеральной налоговой службы (ФНС) в проверке доходов россиян от криптовалютных операций. Известно, что каждый десятый россиянин владеет цифровыми активами.

Российские налоговики заинтересовались доходами граждан от криптовалюты

Фото: Wallpaperflare.com

Налоговая срочно запросила подтверждающие документы о расходах и доходах россиян от криптовалюты. Касается это в основном граждан, подавших декларации 3-НДФЛ, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2021-2022 годов. Причём чаще всего внимание обращают на декларации с нарушениями, или если отсутствуют подтверждающие документы.

При этом сотрудники ФНС не только пишут, но и звонят гражданам, которые срочно должны предоставить необходимые документы.

По словам основателя BitOK Дмитрия Мачихина, Росфинмониторинг вместе с банками помогают ФНС выявлять факты уклонения от подачи отчётности об операциях с криптовалютой, а также тех россиян, кто не подавал декларации, в частности, это пользователи услуг p2p-обмена.

«В настоящее время ФНС ещё не сформулировала единую позицию относительно налогообложения цифровых валют, однако при наличии прибыли от такого вида деятельности в рублях уплата налога по форме 3-НДФЛ всё же является обязательной», — сообщил BitOK анонимный источник в налоговой службе.

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