Российские налоговики заинтересовались доходами граждан от криптовалюты

Налоговая срочно запросила подтверждающие документы о расходах и доходах россиян от криптовалюты. Касается это в основном граждан, подавших декларации 3-НДФЛ, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2021-2022 годов. Причём чаще всего внимание обращают на декларации с нарушениями, или если отсутствуют подтверждающие документы.

При этом сотрудники ФНС не только пишут, но и звонят гражданам, которые срочно должны предоставить необходимые документы.

По словам основателя BitOK Дмитрия Мачихина, Росфинмониторинг вместе с банками помогают ФНС выявлять факты уклонения от подачи отчётности об операциях с криптовалютой, а также тех россиян, кто не подавал декларации, в частности, это пользователи услуг p2p-обмена.

«В настоящее время ФНС ещё не сформулировала единую позицию относительно налогообложения цифровых валют, однако при наличии прибыли от такого вида деятельности в рублях уплата налога по форме 3-НДФЛ всё же является обязательной», — сообщил BitOK анонимный источник в налоговой службе.