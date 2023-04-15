Российские налоговики заинтересовались доходами граждан от криптовалюты

Российские налоговики заинтересовались доходами граждан от криптовалютыИ запрашивают подтверждающие документы
Сервис контроля, учёта и аналитики криптоактивов BitOK сообщил о заинтересованности Федеральной налоговой службы (ФНС) в проверке доходов россиян от криптовалютных операций. Известно, что каждый десятый россиянин владеет цифровыми активами.
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Налоговая срочно запросила подтверждающие документы о расходах и доходах россиян от криптовалюты. Касается это в основном граждан, подавших декларации 3-НДФЛ, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2021-2022 годов. Причём чаще всего внимание обращают на декларации с нарушениями, или если отсутствуют подтверждающие документы.
При этом сотрудники ФНС не только пишут, но и звонят гражданам, которые срочно должны предоставить необходимые документы.
По словам основателя BitOK Дмитрия Мачихина, Росфинмониторинг вместе с банками помогают ФНС выявлять факты уклонения от подачи отчётности об операциях с криптовалютой, а также тех россиян, кто не подавал декларации, в частности, это пользователи услуг p2p-обмена.
«В настоящее время ФНС ещё не сформулировала единую позицию относительно налогообложения цифровых валют, однако при наличии прибыли от такого вида деятельности в рублях уплата налога по форме 3-НДФЛ всё же является обязательной», — сообщил BitOK анонимный источник в налоговой службе.