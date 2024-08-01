Российские нашли способ увеличить эффективность сжигания топлива

Российские нашли способ увеличить эффективность сжигания топливаИ производства адресных лекарств
Учёные из лаборатории тепломассопереноса Томского политехнического университета (ТПУ), раскрыли, как происходят процессы испарения «сидячих капель». Эти исследования могут кардинально изменить подходы к эффективному сжиганию топлива и разработке технологий для точной доставки лекарств, как сообщается в пресс-релизе Минобрнауки РФ.
Специалисты создали новую математическую модель, которая детально описывает, как капли жидкости нагреваются и испаряются. В отличие от прежних моделей, эта учитывает все механизмы переноса тепла и массы, что помогает точнее прогнозировать процессы прогрева и испарения. Эти данные могут быть полезны не только для улучшения сжигания топлива, но и в медицине —, например, для разработки методов доставки лекарств прямо в нужные участки организма.
В рамках экспериментов учёные исследовали испарение капель воды и этанола на нагреваемой пластине из алюминиево-магниевого сплава. Они установили три основных режима испарения: растекание, закрепление и смешанный режим. Благодаря этому, они смогли предложить критерии перехода между этими режимами и получить важные данные о том, как капли взаимодействуют с различными температурами и материалами. Это открытие имеет потенциал для создания новых технологий как в энергетике, так и в медицине.