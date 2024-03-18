Российские нотариусы начнут использовать ИИ для проверки документов

В системе автоматизации нотариального делопроизводства «ЭКСПРЕСС» появилась новая функция — возможность сопоставления лица посетителя с фотографией в его документе без создания биометрических данных. Эта уникальная технология, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), защищает более 7000 нотариусов от мошеннических атак и разработана российской компанией Smart Engines.

Новая функция позволяет нотариусам быстро сравнивать фотографии из паспортов и лица посетителя с помощью веб-камеры за меньше чем 1 секунду. Алгоритмы ИИ разработки Smart Engines при этом не используют биометрические данные, что делает процесс небиометрическим и безопасным для пользователей. Этот метод, анализирующий сходство лиц на фотографиях, напоминает процесс «традиционной» сверки лиц, однако делает его машина, а не человек.

Для использования новой функции в программе для нотариусов достаточно фотографии из веб-камеры и фотографии лица в документе, предоставленного посетителем. Технология Smart Engines автоматически находит и сравнивает фотографии, обеспечивая безопасность и конфиденциальность данных. Автономный запуск и работа всех технологий на компьютере с программой обеспечивают высокий уровень безопасности и быстроту обработки данных, не требуя значительных вычислительных ресурсов.