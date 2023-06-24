Российские оборонные предприятия получили маскировочный спецматериал для танков «Накидка»

Вся бронетанковая техника, направляемая в зону СВО, в обязательном порядке должна комплектоваться «Накидкой». Этот материал защищает технику от спутниковых, авиационных, радиолокационных и тепловизионных средств разведки: танки поражаются не только противотанковыми средствами, но и артиллерийскими обстрелами либо ракетными атаками при обнаружении на больших дистанциях.

«Накидка», кроме прочих характеристик, обеспечивает оптическую маскировку за счёт деформирующего окрашивания.

«Специальный защитный материал "Накидка" производства АО "НИИ стали", обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для использования в условиях боевых действий. В частности, ряд предприятий отечественного машиностроения уже получил первые образцы "Накидки" от "НИИ стали" для укомплектования этим средством защиты производимых танков», — сказано в сообщении концерна.