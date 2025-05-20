Российские образовательные компании начали использовать ИИ для создания курсов

Российские образовательные компании используют искусственный интеллект для создания новых учебных материалов. Например, компания «Иторум Эм АР» представила систему Edwise, которая умеет анализировать корпоративные документы и превращать их в курсы и видеоуроки. На разработку потратили около 150 миллионов рублей, а стоимость использования колеблется от 49 до 149 тысяч рублей.

В «Яндекс Практикуме» рассказали, что начали применять YandexGPT ещё в 2023 году. Нейросеть помогает студентам с программированием и кратким изложением материала, но ключевую работу по созданию курсов продолжают делать эксперты. В Skillbox тоже внедрили AI-ассистента для помощи сотрудникам, хотя главная часть контента создаётся людьми. «СберУниверситет» использует искусственный интеллект в разных областях, например, для разметки материалов и разработки новых форматов обучения.

Рост доходов крупнейших игроков рынка онлайн-образования замедлился. В 2024 году сто ведущих компаний заработали в сумме 144,5 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в 2023-м. Ранее рост доходов составлял 32%. Этот тренд говорит о том, что компании ищут новые способы развития, включая активное внедрение ИИ.