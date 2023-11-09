Российские океанологи обнаружили пресноводное течение между двумя северными морями

В Северном Ледовитом океане обнаружено пресноводное течение, переносящее воду крупнейших сибирских рек из Карского моря в море Лаптевых. Это важное открытие влияет на формирование льда в регионе и имеет прямое значение для прогнозирования прочности льда на Северном морском пути. Исследование проведено с использованием замеров течения, температуры и солёности воды в Карском море и море Лаптевых в зимне-весенние сезоны, с 2021 по 2023 год.

Учёные измеряли параметры как на ледокольных судах, так и на плавучей станции в проливе Вилькицкого. Исследование выявило ранее неизвестный поток опреснённых вод, который перемещался с запада на восток в конце осени и начале зимы. Пресные воды, поступающие в Карское море от рек Оби и Енисея, перемещались в море Лаптевых из-за разницы в плавучести. Этот процесс, поддерживаемый силой Кориолиса, влияет на характер образования и прочность льда в регионе.

Особенности солёности в Карском море и море Лаптевых оказывают влияние на формирование льда в зимний период. Эти изменения следует учитывать при проектировании маршрутов ледоколов по Северному морскому пути и при оценке будущих изменений ледового покрова в российской Арктике. Открытие это имеет практическое значение для эффективного использования Арктики в условиях изменяющегося климата.