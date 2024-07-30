Российские океанологии изучат морское дно с помощью роботов

Учёные Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН планируют провести уникальное исследование в Баренцевом море с помощью новейших роботизированных систем. В ходе 57-го рейса научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров» они будут использовать как управляемые, так и автономные подводные аппараты для изучения состояния гидросферы и морского дна.

Новые технологии включают роботизированные системы с сетевой архитектурой, которые позволяют быстро устанавливать и поднимать приборы для регистрации данных. В арсенале учёных также есть акустическая навигация для точного позиционирования приборов и современные источники возбуждения сейсмических волн. Эти улучшения помогут России сократить отставание от западных коллег и обеспечить более точные результаты о строении земной коры морей и океанов.

Традиционные методы изучения глубинного строения моря, такие как отражённые волны, имеют ограничения из-за длины буксируемых кос. Это затрудняет создание детализированных карт кристаллического фундамента и глубинных горизонтов. Новый метод глубинного сейсмического зондирования, используемый в исследовании, позволит получить точные данные о структуре земной коры и верхней мантии Баренцева моря. Эти данные помогут создать реалистичные теории о формировании этого региона и его геологической истории.