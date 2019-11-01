Российские онлайн-кинотеатры попросили власти защитить их от Apple

*”Корпорация Apple заявила, что годовая подписка на их сервис будет предоставляться бесплатно на все новые девайсы, причем это касается iPhone, Mac, всей линейки. Соответственно, с учетом той статистики, которая существует на рынке, а в год продается порядка 4 млн только iPhone в России, то до Нового года у нас будет уже точно порядка 1 млн пользователей сервиса”, — рассказал Бырдин.

По словам представителя ассоциации, на данный момент крайне остро стоит вопрос о том, каким образом российские власти будут применять существующий закон по отношению к Apple. Также он отметил, что в ближайшее время такие гиганты как Netflix, Disney и прочие попытаются устроить экспансию на глобальный рынок, в результате чего российские компании могут почувствовать себя в крайне уязвимом положении. В связи с этим Бырдин также надеется, что российские власти помогут отечественным компаниям ”защитить нашу бухту от этого шторма”.