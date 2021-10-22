Наука и технологии
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Российские онлайн-магазины предложили штрафовать за слишком низкие цены

Достаточно странная на первый взгляд претензия
Объединение «Опора России» направило Минэкономразвитию, Минпромторгу и Центробанку письмо. В нём говорится об опасности оказания давления на «ценовую политику поставщиков» отдельных производителей со стороны активно растущих онлайн-магазинов.
Российские онлайн-магазины предложили штрафовать за слишком низкие цены

Так, по словам вице-президента объединения Алексея Кожевникова, наибольший подобный риск испытывают партнёры Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркета, Сбермегамаркета, AliExpress и eBay. Якобы крупные игроки иногда диктуют своим участникам ценообразование, насильно снижая цены на товары, а также отдают необоснованный приоритет в поисковой выдаче брендам-конкурентам.

Для того, чтобы спасти предпринимателей от давления маркетплейсов, «Опора России» предлагает ввести ограничительные меры. А за их нарушение штрафовать онлайн-магазины.

В свою очередь Минэкономиразвития уже сообщило, что проект получен и рассмотрен. По словам представителя министерства, различные варианты регулирования интернет-площадок уже обсуждаются на регулярных встречах чиновников и бизнеса.

Источник: Ведомости