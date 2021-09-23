Российские онлайн-магазины раскритиковали обязательную предустановку приложений на смартфоны

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Российские онлайн-магазины раскритиковали обязательную предустановку приложений на смартфоныА также прочую электронику
Как стало известно, целый ряд российских онлайн-магазинов выступил с жалобой в отношении предустановки приложений на смартфоны. Связано это с тем, что по их мнению, подобные правила противоречат базовым принципам конкуренции.
Так, ассоциация компаний, формирующих более 60% объёма российского рынка интернет-торговли (АКИТ), уже направила специальное письмо. В нём она попросила отменить предустановку приложений онлайн-магазинов на смартфоны, передаёт РБК.
Сообщается, что Правительство России допускает возможность введения обязательной предварительной установки приложений онлайн-площадок продажи товаров.
Если это и вправду случится, то производители гаджетов будут обязаны предварительно устанавливать на свои девайсы приложение одной-единственной компании (максимум двух). Против этого и выступают участники АКИТ.