Российские онлайн-магазины раскритиковали обязательную предустановку приложений на смартфоны

Так, ассоциация компаний, формирующих более 60% объёма российского рынка интернет-торговли (АКИТ), уже направила специальное письмо. В нём она попросила отменить предустановку приложений онлайн-магазинов на смартфоны, передаёт РБК.

Сообщается, что Правительство России допускает возможность введения обязательной предварительной установки приложений онлайн-площадок продажи товаров.

Если это и вправду случится, то производители гаджетов будут обязаны предварительно устанавливать на свои девайсы приложение одной-единственной компании (максимум двух). Против этого и выступают участники АКИТ.