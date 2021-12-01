Российские операторы объяснили отмену безлимитных тарифов для новых абонентов

Об этом, ссылаясь на пресс-службы «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2, сообщило издание РБК. Так, согласно оглашенным данным, решение об отмене безлимитных тарифов для новых абонентов было принято после анализа потребления трафика клиентами. Как выяснилось, большинство абонентов тратят не более 50 ГБ в месяц.

“Мы в первую очередь исходим из потребностей клиентов, а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем”, — сообщили представители Tele2.

Отмечается, что для очень активных пользователей представлены довольно выгодные тарифы. Безлимитный тариф же будет доступен для модемов и роутеров.