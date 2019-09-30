Российские операторы озвучили планы по закрытию розничных магазинов

”Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу операторов безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное”, — рассказал Лацанич во время беседы с журналистами.

Что важно, по словам главы компании, Билайн на сегодняшний день успешно сократил количество собственных розничных магазинов на 10% за последние полгода. При этом компания готова продолжать сокращение.

Напомним, что чуть ранее о закрытии к концу года до 300 салонов сообщил МТС. На данный момент количество розничных точек компании составляет порядка 5880 единиц.