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Российские операторы озвучили планы по закрытию розничных магазинов

Говорят, получится неплохая оптимизация
Глава Вымпелкома Василь Лацанич рассказал, что по его мнению, операторы мобильной связи вполне могут безболезненно сократить до четверти своих розничных магазинов.

”Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу операторов безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное”, — рассказал Лацанич во время беседы с журналистами.

Что важно, по словам главы компании, Билайн на сегодняшний день успешно сократил количество собственных розничных магазинов на 10% за последние полгода. При этом компания готова продолжать сокращение.

Напомним, что чуть ранее о закрытии к концу года до 300 салонов сообщил МТС. На данный момент количество розничных точек компании составляет порядка 5880 единиц.

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