Российские операторы помогут абонентам бороться с звонками мошенников

Отметим, что чаще всего телефонные злоумышленники меняют номера телефонов на официальные номера банков, представляясь в разговоре с абонентами сотрудниками, выводя впоследствии средства со счета клиента. Так, Tele2 разработала уникальную платформу, которая автоматически направляет запрос к клиентской системе банка для идентификации того, что клиенту действительно звонят из банка. В том случае, если системой не был подтвержден звонок - он сразу же отмечается как подозрительный, а банку, в свою очередь, приходит уведомление об этом, что позволяет его сотрудникам отслеживать наличие сомнительных операций по счету клиента.

В то же время разработка МТС позволяет не только идентифицировать подозрительные звонки, но и блокировать их. Что касается “Мегафона”, то их система оповещает банки о звонках, совершенных от номеров из собственного черного списка, проверяя с реального ли номера совершен звонок в банк клиентом.