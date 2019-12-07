Российские операторы призвали как можно быстрее перевести Россию на 6G

”Я думаю, что может быть уже можно было бы уже думать не про 5G, а про 6G. Потому что сегодня развитием технологий 6G уже занимаются китайские производители и европейские производители — уже сегодня они начинают работать над 6G”, — поделился глава МТС.

Алексей Корня также добавил, что пока Россия готовится к внедрению технологии 5G, весь мир перейдет на сети шестого поколения, именно поэтому необходимо сфокусироваться на разработке именно 6G.