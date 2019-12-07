Наука и технологии
Сегодня 13:59
Российские операторы призвали как можно быстрее перевести Россию на 6G
Не дожидаясь начала эксплуатации 5G
Президент МТС Алексей Корня сообщил о необходимости развивать в России технологии 6G. По его словам, ждать начала эксплуатации в стране сетей пятого поколения не имеет смысла, поскольку это может обернуться глобальным отставанием в сфере развития сетей связи.
”Я думаю, что может быть уже можно было бы уже думать не про 5G, а про 6G. Потому что сегодня развитием технологий 6G уже занимаются китайские производители и европейские производители — уже сегодня они начинают работать над 6G”, — поделился глава МТС.
Алексей Корня также добавил, что пока Россия готовится к внедрению технологии 5G, весь мир перейдет на сети шестого поколения, именно поэтому необходимо сфокусироваться на разработке именно 6G.