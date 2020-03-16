Наука и технологии
Сегодня 11:18
Российские операторы рассказали, на сколько могут вырасти цены на сотовую связь
А также в связи с чем это может произойти
Издание “Коммерсант” опубликовало новый материал, в рамках которого российские операторы рассказали, на сколько могут вырасти цены на сотовую связь. Так по их словам, в России стоимость тарифов на связь может вырасти на 20% в случае, если государство не станет компенсировать бесплатный доступ абонентов к социально значимым сетям.
Так, участниками группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ, в состав которой входят представители таких крупных компаний, как МТС, “Мегафон”, “Вымпелком”, Tele2 и другие, предлагают компенсировать затраты, которые возникнут в связи с предоставлением бесплатного доступа путем внедрения налоговых льгот или вычетов. Кроме того, по их словам, сделать это можно и путем введения специальных тарифов, подразумевающих минимальный ежемесячный платеж.
Отмечается, что рост стоимость сотовой связи в России может быть обусловлен также падением курса рубля.