Российские операторы рассказали, на сколько могут вырасти цены на сотовую связь

Так, участниками группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ, в состав которой входят представители таких крупных компаний, как МТС, “Мегафон”, “Вымпелком”, Tele2 и другие, предлагают компенсировать затраты, которые возникнут в связи с предоставлением бесплатного доступа путем внедрения налоговых льгот или вычетов. Кроме того, по их словам, сделать это можно и путем введения специальных тарифов, подразумевающих минимальный ежемесячный платеж.

Отмечается, что рост стоимость сотовой связи в России может быть обусловлен также падением курса рубля.