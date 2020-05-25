Российские операторы рассказали об угрозе банкротства из-за бесплатного доступа к соцсетям

Кроме того, сообщается, что предоставление бесплатного доступа к социальным сетям и сайтам может привести и к ухудшению качества самой связи. Согласно прогнозам операторов, при принятии законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам около 50% абонентов могут отказаться от платных услуг. Это, по подсчетам РСПП, приведет к потере провайдерами порядка 200 млрд рублей.

”При этом переход даже 20% абонентов на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства оператора связи, если только оператор не реализует существенное повышение стоимости услуг”, — поделился руководитель АСТО Алексей Леонтьев.