Российские операторы стали быстрее избавляться от сетей 3G

Билайн начал отключение 3G в 2022 году в Москве и планирует отказаться от него еще в 10 регионах до конца этого года. Тем временем МегаФон продолжает использовать 3G в некоторых регионах, но ускоряет процесс перераспределения 3G-частот в пользу LTE.

Tele2 завершила значительные работы в этом направлении еще в 2021 году и планирует добавить более 600 новых базовых станций в этом году.

Эксперты отмечают, что 3G больше не поддерживает скорости, необходимые для современных приложений, а с ростом числа голосовых вызовов на базе LTE (VoLTE) 3G становится все более «избыточным». Ожидается, что к 2025 году LTE будет обслуживать 81% пользователей мобильной связи, в то время как 3G сократится всего до 4%.