Российские операторы стали быстрее избавляться от сетей 3G

Опубликовано 12 июня 2024, 10:30
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Российские операторы стали быстрее избавляться от сетей 3GВ пользу более быстрого интернета
Российские операторы мобильной связи намерены постепенно отказаться от сетей 3G, начиная с МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к 2025 году. Цель этого шага — перепрофилировать частоты 3G под LTE, увеличив скорость интернета на 10−30%. В настоящее время только 5% пользователей МТС по-прежнему используют 3G-устройства без поддержки LTE, пишет Forbes.
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Билайн начал отключение 3G в 2022 году в Москве и планирует отказаться от него еще в 10 регионах до конца этого года. Тем временем МегаФон продолжает использовать 3G в некоторых регионах, но ускоряет процесс перераспределения 3G-частот в пользу LTE.
Tele2 завершила значительные работы в этом направлении еще в 2021 году и планирует добавить более 600 новых базовых станций в этом году.
Эксперты отмечают, что 3G больше не поддерживает скорости, необходимые для современных приложений, а с ростом числа голосовых вызовов на базе LTE (VoLTE) 3G становится все более «избыточным». Ожидается, что к 2025 году LTE будет обслуживать 81% пользователей мобильной связи, в то время как 3G сократится всего до 4%.