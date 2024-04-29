Российские операторы связи блокируют сотни номеров в день по требованию РКН

Российские операторы связи начали масштабные блокировки номеров телефонов по требованию Роскомнадзора, чтобы бороться с «серыми» SIM-картами, но это может затронуть и невинных абонентов. Эти карты могут быть оформлены на вымышленные персоны или подключены без указания владельца. Иногда даже обычные пользователи могут попасть под блокировку из-за ошибок операторов.

Каждую неделю блокируют около 300 тыс. SIM-карт, что за месяц составляет около 1,4−1,5 млн. Это затрагивает жителей крупных городов и областных центров. По словам экспертов, борьба с «серыми» SIM-картами стала основной причиной таких массовых блокировок.

Ранее операторы получали списки номеров от Роскомнадзора и проводили проверку перед блокировкой, но сейчас всё устроено иначе. Теперь списки сразу поступают на блокировку, без предварительной проверки от операторов. Компании связи поддерживают идею блокировки номеров для борьбы со спамом, но признают, что это может быть неудобно для клиентов, особенно для тех, у кого истёк срок действия паспорта.