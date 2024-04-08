Российские операторы связи обновили инфраструктуру

Операторы связи в России обновили свою инфраструктуру в 2023 году, несмотря на ограничения в поставках оборудования из-за санкций. Данные СМИ показывают, что количество базовых станций и их компонентов, таких как приёмопередатчики и радиомодули, выросло на 15%. Основными поставщиками оборудования остаются Huawei, Ericsson и Nokia, но теперь без скидок, что приводит к дополнительным издержкам для операторов.

Операторы связи изменили стратегию развития, расширив сеть поставщиков и перейдя на режим закупок «в розничном режиме». Они заказывают только необходимое оборудование с возможностью быстрой поставки без долгосрочных контрактов. В будущем основное внимание будет сосредоточено на увеличении текущих мощностей, активизации поставок новых компонентов.

Компании, в том числе Huawei, Ericsson и Nokia, не дали комментариев по поводу ситуации с поставками оборудования. Однако другие операторы связи заявили, что не испытывают сложностей с оборудованием и продолжают работать над расширением сети поставщиков.