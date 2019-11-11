Российские операторы связи отрицают планы по увеличению тарифов

Так, одной из причин повышения стоимости услуг операторов указывали то, что компании могут тем самым нивелировать потери доходов в связи с исполнением “пакета Яровой”, кроме того, это бы компенсировало также потери, связанные с ростом курса доллара.

Однако к счастью для пользователей, операторы опровергли эти данные. ”Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет”, - сообщили в пресс-службе МТС. Информацию прокомментировал и представитель Tele2, сообщив, что компания также не имеет планов по увеличению стоимости услуг.

”“Билайн” на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для наших клиентов, отказавшись от повышения цен в любом формате”, - рассказал представитель компании “Вымпелком”.