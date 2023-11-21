Российские операторы связи стали основной жертвой DDoS-атак

Группа компаний «Гарда» провела исследование о DDoS-атаках в третьем квартале 2023 года. Согласно данным, доля TCP SYN-флуда (атак на уровне приложений) значительно выросла и составила 60% от всех DDoS-атак в этот период. Исследователи отмечают, что злоумышленники стали использовать более сложные методы, такие как атаки на уровне приложений и шифрованный трафик, что делает их борьбу с ними более сложной.

В третьем квартале наибольшее количество DDoS-атак в России было зарегистрировано в сетях телеком-операторов, где они активно борются с атаками, защищая свои ресурсы и объекты клиентов. Следом идёт сфера транспорта и перевозок, где заметны атаки на ресурсы авиаперевозчиков и системы бронирования авиабилетов, а также ресурсы железнодорожных перевозчиков. Госсектор также подвергся атакам, особенно в топливно-энергетическом комплексе и промышленности, что может быть попыткой воздействия на критический сектор экономики.

По странам-агрессорам, Китай сохраняет лидерство в количестве совершенных атак (46,45%). Индия и Южная Корея увеличили свои показатели, в то время как США, Тайвань и Россия продемонстрировали снижение. В то время как Нидерланды и Боливия неожиданно показали рост в этом отчётном периоде.