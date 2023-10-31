Российские операторы связи заплатят в 10 раз больше за «скоростные» частоты

В 2024 году плата, которую сотовые операторы заплатят за использование радиочастотного спектра, может увеличиться вдвое. Это следует из новой методики расчёта, которую планирует ввести Минцифры. Сейчас операторы получают скидку на использование частот для 4G (LTE) как на перспективную технологию, но в новой методике эта скидка не предусмотрена. По оценкам, это может привлечь дополнительно 20 миллиардов рублей в бюджет для проектов в сфере связи, включая подключение небольших населённых пунктов к интернету.

Согласно источникам, сейчас четыре крупнейших сотовых оператора России платят за частоты примерно 15–17 миллиардов рублей в год. Внедрение новой методики может увеличить эти расходы до примерно 30 миллиардов рублей. Это означает, что операторы будут тратить около 1% своих доходов на плату за частоты. Это, хоть и не критичное, но негативное изменение для бизнеса, которое может привести к повышению тарифов на мобильную связь и переложению расходов на абонентов.