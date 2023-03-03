Российские операторы в течение 224 дней должны подключиться к системе блокировки звонков «Антифрод». Такой срок определил Роскомнадзор

Российские операторы в течение 224 дней должны подключиться к системе блокировки звонков «Антифрод». Такой срок определил РоскомнадзорОператоры обязаны сделать это после получения специального уведомления
Роскомнадзор даст каждому оператору связи 224 дня после направления уведомления о необходимости подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод». Об это рассказал директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.
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РКН будет уведомлять операторов после того, как в регионе покрытия будут закончены все работы по развёртыванию узлов верификации. Это необходимо, чтобы при верификации звонка была обеспечена наилучшая скорость ответа. Ожидается, что оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд.
Как только оператор получит соответствующее уведомление, в течение 224 дней должен перестроить свою систему, обеспечить защищённый канал передачи данных и установить необходимое ПО.
Сейчас у нас система распределённая, и для того, чтобы достичь нужной скорости ответа, она должна иметь узлы верификации во всех регионах. Мы идём по принципу наибольшей концентрации абонентов, вызовов. Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления даётся 224 дня.