Российские операторы в течение 224 дней должны подключиться к системе блокировки звонков «Антифрод». Такой срок определил Роскомнадзор

РКН будет уведомлять операторов после того, как в регионе покрытия будут закончены все работы по развёртыванию узлов верификации. Это необходимо, чтобы при верификации звонка была обеспечена наилучшая скорость ответа. Ожидается, что оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд.

Как только оператор получит соответствующее уведомление, в течение 224 дней должен перестроить свою систему, обеспечить защищённый канал передачи данных и установить необходимое ПО.