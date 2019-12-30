Российские пассажирские самолеты объединят под единым брендом

”Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации”, — рассказал глава компании ОАК Юрий Слюсарь.

Также он отметил тот факт, что речь в данном случае идет о создании совершенного нового субъекта гражданского авиастроения — структуры, существования которой станет дебютным за всю историю существования российской авиации.