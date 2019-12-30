Наука и технологии
Сегодня 09:19
Российские пассажирские самолеты объединят под единым брендом
Ранее в стране подобных объединений не существовало
Генеральный директор компании “Объединенная авиастроительная корпорация” (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал о том, что в России планируется собрать все самолеты гражданской авиации отечественного производства под единым брендом. При этом он уточнил, что несмотря на положительный настрой, окончательного решения по данному вопросу все еще нет.
”Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации”, — рассказал глава компании ОАК Юрий Слюсарь.
Также он отметил тот факт, что речь в данном случае идет о создании совершенного нового субъекта гражданского авиастроения — структуры, существования которой станет дебютным за всю историю существования российской авиации.