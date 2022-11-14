Наука и технологии
15:58, 14 ноября 2022
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Российские пилоты вертолётов получат новейшую специализированную броню

Да, таковая у них всё ещё отсутствует

Отечественные специалисты из Армокомы намерены разработать новейшую специализированную броню для российских вертолётчиков.

Российские пилоты вертолётов получат новейшую специализированную броню

По словам главы компании Олега Фаустова, произойти это должно уже в ближайшие два-три года. Ожидается, что в состав защитного комплекса войдут противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм.

Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолётов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты — есть вертолёты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты.

Олег Фаустов

Вместе с тем Фаустов отметить, что в Армокоме разработали новейший шлем из композитной брони. Его вес впечатляет и составляет всего 700 грамм.

Источник фото:naked-science.ru
Источник:Lenta.ru
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