Российские пилоты вертолётов получат новейшую специализированную броню

Российские пилоты вертолётов получат новейшую специализированную бронюДа, таковая у них всё ещё отсутствует
Отечественные специалисты из Армокомы намерены разработать новейшую специализированную броню для российских вертолётчиков.
По словам главы компании Олега Фаустова, произойти это должно уже в ближайшие два-три года. Ожидается, что в состав защитного комплекса войдут противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм.
Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолётов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты — есть вертолёты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты.
Вместе с тем Фаустов отметить, что в Армокоме разработали новейший шлем из композитной брони. Его вес впечатляет и составляет всего 700 грамм.