Российские пилоты вертолётов получат новейшую специализированную броню

Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолётов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты — есть вертолёты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты.