Российские пираты заработали 12 млрд рублей за два года

За последние два года нелегальные аудио-, видео- и книжные сервисы в России выросли на 71,4%, достигнув 12 млрд рублей в 2023 году. Эти результаты, представленные в отчёте агентства InterMedia «Экономика культуры России», свидетельствуют о заметном увеличении объёма рынка развлечений. В то время как нелегальные сервисы растут, официальные аудио- и видеостриминговые платформы стагнируют.

Данные InterMedia указывают на снижение оборота онлайн-кинотеатров на 13% в 2022 году, переходя от 99,6 млрд рублей в 2021 году к 86,6 млрд рублей в 2022 году. В 2023 году был зарегистрирован лишь 3% прирост до 89,7 млрд рублей. Легальные аудиосервисы, которые до 2020 года росли, снизились и ещё не вернулись к предкризисным уровням.

Сфера книг продемонстрировала стабильный рост в течение двух лет, достигнув 100 млрд рублей в 2023 году по сравнению с 99,8 млрд в 2022 году и 63,4 млрд в 2021 году. Продажи настольных игр также немного увеличились, достигнув 25 млрд рублей в 2023 году. Однако продажи физических носителей кино и музыки продолжают снижаться.

Глава InterMedia, Евгений Сафронов, отмечает, что западное кино и музыка перешли из легальной зоны в нелегальную из-за постоянного спроса потребителей. Он также подчёркивает, что «пиратство» остаётся выгодным для мировых IT-монополий, и эффективность борьбы с ним остаётся низкой, поскольку население стремится получить доступ к творческому контенту.