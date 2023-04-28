Российские почтовые дроны прошли испытания в условиях Чукотки

15:28, 28 апреля 2023
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Российские почтовые дроны прошли испытания в условиях ЧукоткиВ рамках экспериментального правового режима
На Чукотке совместное предприятие «Почты России» и SK Capital «Консорциум БАС» провело тестовый полёт почтовых дронов «Геоскан -401». Эти дроны нужны для частой доставки небольших грузов в условиях Чукотки и подобных регионов.
Перевозка груза осуществлялась из Угольных Копей в Анадырь. Но в дальнейшем подобные полёты проведут на Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Также испытания будут расширены на регионы, в которых действует экспериментальный правовой режим.
Традиционная пилотируемая авиация зачастую не готова перевозить небольшие партии грузов с высокой частотой. Именно беспилотные авиасистемы позволят решить эту задачу.
Денис Барышников
Генеральный директор «Консорциума БАС»