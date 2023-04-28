Российские почтовые дроны прошли испытания в условиях Чукотки

Перевозка груза осуществлялась из Угольных Копей в Анадырь. Но в дальнейшем подобные полёты проведут на Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Также испытания будут расширены на регионы, в которых действует экспериментальный правовой режим.