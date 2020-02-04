Российские покупатели смогут вернуть смартфоны из-за проблем с работой отечественного ПО

Так, если верить данным, опубликованным изданием “Известия”, в случае выявлении неработоспособности антивирусных программ, навигаторов, поисковиков, программ доступа к госуслугам и платежных систем, владелец смартфона будет иметь законное право в течение 15 дней потребовать либо замены своего девайса на точно такое же, но новое, либо же на другой товар с перерасчетом. Также он будет иметь возможность потребовать возврата денежных средств или бесплатный ремонт устройства.

Напомним, что еще 2 декабря Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на целый перечень электронных девайсов отечественного ПО. В силу данный закон вступит уже совсем скоро — начиная с 1 июля текущего года.