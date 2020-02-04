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Российские покупатели смогут вернуть смартфоны из-за проблем с работой отечественного ПО
А также потребовать возврата средств и бесплатного ремонта
Федеральная антимонопольная служба разработала новую регуляторную концепцию, в рамках которой в будущем пользователи смогут возвращать в магазины смартфоны, а также прочие устройства, которые столкнулись с некорректно работающими обязательными предустановленными отечественными приложениями.
Так, если верить данным, опубликованным изданием “Известия”, в случае выявлении неработоспособности антивирусных программ, навигаторов, поисковиков, программ доступа к госуслугам и платежных систем, владелец смартфона будет иметь законное право в течение 15 дней потребовать либо замены своего девайса на точно такое же, но новое, либо же на другой товар с перерасчетом. Также он будет иметь возможность потребовать возврата денежных средств или бесплатный ремонт устройства.
Напомним, что еще 2 декабря Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на целый перечень электронных девайсов отечественного ПО. В силу данный закон вступит уже совсем скоро — начиная с 1 июля текущего года.