Российские полицейские получат компактные камеры для распознавания лиц

МВД приступило к тестированию камер-видеорегистраторов с функцией распознавания лиц. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники в министерстве и у производителя.

Камеры разработаны российской компанией NtechLab, входящая в состав Ростеха. На данный момент пилотный проект проходит среди частных охранных компаний. По результату тестов, функция распознавания лиц будет внедрена в портативные видеорегистраторы, которые уже используются российскими полицейскими.

По размеру камера немногим меньше рации и предназначен для крепления на одежду. Снимки людей отправляются на сервер с базой данных, а информация по распознанным лицам выводится на дисплей на задней панели. Распознавание лица возможно на расстоянии до 3,5-4,5 метров.