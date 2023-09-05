Российские полярники изучат магнитный полюс в Якутии

Планируется создать магнитную обсерваторию на НИС «Остров Самойловский» в Якутии. Эта станция занимается изучением вечной мерзлоты в течение десяти лет. Теперь она будет использоваться для уникальных исследований северного магнитного полюса, который движется к Арктическому побережью России.

Учёные считают, что станция должна работать круглогодично и проводить магнитные исследования. Это потребует создания магнитной обсерватории и карбонового полигона на станции. Это позволит более глубоко изучать северный магнитный полюс, его движение и влияние на Арктику.

ИНГГ СО РАН разработал программу развития станции на пять лет. В планах обновление и строительство новых павильонов для магнитной обсерватории. Также учёные намерены проводить прикладные исследования в области возобновляемой энергетики, материаловедения и геотехнического мониторинга в условиях Арктики. Эти работы будут поддержаны государственными субсидиями, включая закупку топлива и замену дизель-генераторных установок.