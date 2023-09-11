Российские пользователи почти полностью перестали покупать фильмы онлайн

В первой половине 2023 года доходы российских стриминговых сервисов, где можно смотреть фильмы и сериалы, с продаж и аренды контента сократились до всего 2% от всей выручки. Это стало рекордно низким уровнем. В 2022 году доля этого дохода составляла 9%, а в 2018 году — целых 38%.

С января по июнь текущего года рынок онлайн-кинотеатров вырос на 30% и достиг 42,3 миллиарда рублей. Почти 90% этой суммы приходится на подписки, которые позволяют смотреть фильмы и сериалы без ограничений. За первые полгода 2022 года такие подписки составляли 83% всей выручки видеосервисов, а в 2018 году — 62%.

Бесплатный доступ к контенту в обмен на просмотр рекламы сократился с 9% до 8% рынка. В этот же период количество домохозяйств, имеющих подписку хотя бы на один онлайн-кинотеатр, выросло с 11 миллионов до 14 миллионов. В среднем на одно домохозяйство приходится около 3,2 подписок. В 2018 году подписку на видеосервисы имели всего 3,8 миллиона человек.

Эксперты связывают снижение продаж и аренды отдельных фильмов с уходом из России крупных голливудских кинокомпаний, которые раньше предоставляли новинки и приносили большую прибыль. Отсутствие доступа к контенту западных компаний сказалось на доходах от транзакционной модели, которая теперь составляет всего 4,2% выручки. Эксперты считают, что эта тенденция будет продолжаться.