Российские пользователи столкнулись с блокировкой торрентов

На данный момент нет точной информации, что могло послужить причиной этому. По одной из версий, это связано с недавней блокировкой VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора, пишет Газета.Ru.

В то же время часть пользователей считает, что неполадки есть ни что иное, как «тестирование» блокировки BitTorrent по всей стране.

Источники издания заявили, что проблемы с торрентами — это «последовательные и целенаправленные действия», а не технический сбой. По его мнению, будь они связаны с блокировкой VPN-сервисов, то с ними столкнулись бы и абоненты других операторов. Но на данный момент на проблемы массово пожаловались исключительно клиенты Ростелекома.

Стоит отметить, что по словам экспертов, блокировка торрентов в России — не такая уж и сложная задача с технической точки зрения. У той же Yota это реализовано с самого появления оператора.