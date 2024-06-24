Российские поставщики ПО подняли цены на 20% с начала 2024 года

К началу лета 2024 года российские IT-компании подняли цены на 15-20%, что уже сопоставимо с ростом за весь 2023 год. Ожидается, что к третьему кварталу темпы роста увеличатся. Основная причина — адаптация к возможному возвращению налога на прибыль в 5% с 2025 года.

Согласно данным IT-компаний и консультантов, цены на российское ПО уже выросли на 10-20%. В «ТеДо» отмечают рост цен на отечественное ПО на 15%, особенно у разработчиков средств защиты, системного и офисного ПО. В области кибербезопасности стоимость решений поднялась на 15%, а некоторые вендоры увеличили цены на 30%.

Эксперты называют несколько причин роста цен. Во-первых, дефицит кадров и высокие запросы сотрудников на зарплаты. Руководители IT-компаний отмечают, что специалисты требуют повышения зарплаты каждый квартал. Во-вторых, увеличиваются запросы клиентов на технические требования. Крупные заказчики теперь активно используют отечественные IT-продукты и ждут от них качества уровня Microsoft. Прогнозы говорят о дальнейшем росте цен на софт, особенно в свете возможного повышения налогов с 2025 года.